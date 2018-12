Paul Kagame prône une lutte acharnée contre la corruption en Afrique

Le président rwandais Paul Kagame a préconisé, lors d'une rencontre avec les chefs d’entreprises de la Confédération générale des entreprises de Cote d'Ivoire (CGECI), une lutte acharnée contre la corruption en Afrique pour un développement inclusif de nos pays.



"Le fléau de la corruption est présent dans tous les domaines de la société africaine (...) Elle est dangereuse, il faut la combattre avec hargne », a déclaré le président Paul Kagame, jeudi, à la maison de l’Entreprise.



Ce combat contre cette mal gouvernance doit conduire le continent africain à privilégier l'industrialisation des entreprises. « L’Afrique doit relever le défi de la transformation des matières premières (...) Ensemble tout est possible », a-t-il dit, dans son adresse aux chefs d’entreprises de la CGECI.



La transformation structurelle de nos économies, l’émergence des entreprises nationales et l'élargissement des marchés nationaux sont des exigences de développement, selon le président de la CGECI, Marie Ackah. Il a sollicité la présidence de Paul Kagame pour la prochaine édition de la CGECI Academy, qui enregistrera la participation de chefs d'entreprises du Rwanda.



Pour le Vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, le processus de réconciliation mis en œuvre par le président du Rwanda, sa détermination à moderniser son pays et son combat contre la corruption sont à saluer.



Le ministre de la Construction, du Logement de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné a représenté le président de la République à cette cérémonie. Les entreprises membres de la CGECI cumulent un chiffre d'affaires annuel de 14 000 milliards de francs CFA, a rappelé le président de cette confédération, Jean Marie Ackah.





