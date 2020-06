Pascal Affi N'Guessan annonce sa candidature à la présidentielle ivoirienne

L'ancien premier ministre ivoirien Pascal Affi N'Guessan a déclaré qu'il se présentera aux prochaines élections présidentielles, prévues en octobre, sous la bannière du Front populaire ivoirien (FPI).Premier chef de gouvernement (2000-2003) de l'ancien président Laurent Gbagbo, Affi N'Guessan dirige le FPI, fondé par son ancien mentor avec qui il entretient de longue date des relations tendues.Conscient que le sujet est sensible pour ses troupes, il se garde toutefois de tourner la page Gbagbo trop brutalement, et plaide pour un retour de l'ancien chef de l'Etat - en interpellant le pouvoir du président Alassane Ouattara."Forcément, il va revenir (...) et c'est ce moment qu'il faut préparer. Il faut trouver une formule (...) créer les conditions du retour apaisé. Ceux qui sont au pouvoir doivent accepter de le recevoir", déclare M. Affi N'Guessan, dans un entretien avec l'AFP.Après plus de sept ans de détention à la Cour pénale internationale (CPI), Laurent Gbagbo, 75 ans, a été reconnu non coupable en janvier 2019 de crimes commis entre 2010 et 2011 au cours des violences postélectorales, qui avaient fait quelque 3.000 morts en cinq mois.En liberté conditionnelle dans l'attente d'un éventuel appel, il vient cependant de retrouver une liberté de mouvement - à condition que le pays qu'il choisira accepte de l'accueillir.Les autorités ivoiriennes n'ont donné jusque-là aucun signal. Mais une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pèse sur les épaules de l'ancien président, qui devrait théoriquement être incarcéré en cas de retour non négocié."S'il veut être président du parti, je suis prêt à lui céder (la place) et à jouer le rôle de vice-président. S'il est en Côte d'Ivoire et qu'il est éligible, je suis prêt à l'accompagner dans la bataille", insiste M. N'Guessan, répondant indirectement à ceux qui, dans le camp Gbagbo, mettent volontiers en doute sa loyauté.