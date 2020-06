Paris - Solid’Action-Diaspora : une fédération d’associations pour combattre le covid-19.

Pour ce faire, une cagnotte d’urgence a été mise en place et une campagne de sensibilisation a été initiée.

« Nous voulons contribuer à l’allégement des difficultés économiques et sociale auxquelles l’ensemble des citoyens doit faire face. Nous allons offrir au plus vite des respirateurs, du Laryngoscope et Echographe, des masques. Distribuer des denrées, alimentaires, des solutions Hydroalcooliques. Le tout appuyer par une Campagne de sensibilisation de proximité », affirme M. Serge Loba Akéraim, qui lance un appel à la solidarité « afin de faire face au Covid-19, et soutenir les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables en Côte d’Ivoire et dans la Diaspora. » Le président de Sild’Action-Diapora soutient qu’ « en pareille circonstance, il serait erroné de croire que l’entière charge de la responsabilité, face à cette crise, devrait reposer exclusivement sur les seuls pouvoirs publics. » C’est pourquoi il invite la société civile à « prendre sa part de responsabilité, s’organiser contre l’épidémie. » « La diaspora ivoirienne devrait s’impliquer de plus en plus pour devenir un acteur majeur et un maillon indispensable de la chaîne d’échanges et de décisions stratégiques en matière de développement durable social et solidaire », déclare-t-il.



Pamela Opeli