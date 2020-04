Paris - Drame familial : une Ivoirienne assassinée par son fils

Dame philomène Bluquen, née Guémi, une ressortissante ivoirienne originaire de la sous-préfecture de Nahio, résidant en France, à été été tuée par son fils, à l'aide d'un couteau de cuisine, hier samedi 25 avril, à Bretigny-Sur- Orges, alors qu'une mesure de confinement de la population est en vigueur depuis plus d'un mois à cause de l'épidémie de coronavirus.

Selon des sources concordantes, une banale dispute familiale serait à l'origine de ce drame qui s'est déroulée en présence des deux soeurs du meurtrier.

Philomene Bluquen était employée comme assistante maternelle à la mairie d'Épinay-Sur-Seine.

Une triste affaire qui laisse pantois les amis, proches et parents de la victime, décrite comme une personne sans histoires.



P.O.