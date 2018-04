Pablo U-wa (chanteur reggae) : " L'Afrique est en train d'être recolonisée..."

Des textes aussi profonds que corsés. Des paroles fortes et censées. Des rythmes emballants et entraînants. Une sonorité d'une pureté et d'une clarté qui achèvent de convaincre même les plus pessimistes. 13 titres bien enlevés. Ainsi pourrait-on résumer le 6ème album du chanteur reggae, Pablo U-wa, qu'il a présenté le samedi 31 mars à Paris.



À travers "Parcourir le monde", "Gbagbadê", "Jah is my home", Femme du sud", "Old daddy", Goué Gogo", "Ma belle Africaine", "La route est longue" et bien d'autres titres, l'artiste parle au monde et du monde. De la situation de l'Afrique et des Africains. De son père et de sa mère qu'il magnifie au passage. De la Femme africaine et de son pays, la Côte d'Ivoire. Pour lui, elle a pris de sacrés coups, mais reste debout malgré tout.



Quand il scrute, analyse, se projette, il finit par déduire que l'Afrique, son continent, est sur le point d'être de nouveau colonisée par l'occident, son ancien colon : "C'est clair, soyons réalistes, l'Afrique n'est pas libre. Notre continent est en train d'être recolonisée. Les Africains viennent massivement en Europe par l'eau. Ils fuient leurs pays parce qu'ils ne s'y sentent plus bien. Or, les Européens partent de l'Europe pour aller se sentir bien en Afrique. Voyez-vous le contraste ? Ça donne à réfléchir. On vide l'Afrique des Africains pour recoloniser l'Afrique.", martèle le chanteur.



"Résistance" est le 6ème opus du natif de Dramé (Ouragahio), centre-ouest de la Côte d'Ivoire, après les cinq premiers en l’occurrence " "Sarajevo", "Ton image", "Prudence", "Renaissance" et "Indépendance".

"Résistance pour moi veut dire espoir. Je sais pourquoi je résiste. Parce que le meilleur est à venir. C'est donc un album d’avenir et d'ouverture. On a vécu des moments où on a dit des choses fortes. J'avoue que cet album m'a donné du souffle. C'est votre album, notre album", confie-t-il.



"Résistance" est un album qui confirme, une fois de plus, le talent de Pablo U-wa, et qui vient donner un coup d’accélérateur à sa carrière déjà bien emballée.



Edson Titi