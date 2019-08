PRÉTENDU SOUTIEN DE L’UA À LA LOI-OUATTARA SUR LA CEI : LA FIDHOP CONDAMNE L’UNION AFRICAINE !

COMMUNIQUE DE LA FIDHOP



La FIDHOP (la Fondation Ivoirienne pour les Droits de l’Homme et la vie politique) apprend à travers le site de l’UNION AFRICAINE (UA), que le président de la Commission de l’UA, le Tchadien Moussa Faki MAHAMAT aurait produit un communiqué dans lequel l’Union Africaine se féliciterait de la nouvelle Loi-Ouattara sur la Commission électorale indépendante de Côte d’Ivoire :



« Le président de la Commission de l’Union africaine se félicite de ce que l’arrêt rendu par la Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ait été pris en compte tel qu’en atteste le préambule des motifs du projet de loi introduit au Parlement ».



La FIDHOP se dit très choquée par cette déclaration surprenante du président de l’Union Africaine et décline les responsabilités de cette institution quant à l’issue de cette crise électorale en gestation en Côte d’Ivoire.



La FIDHOP dénonce un grave amalgame fait par le président de la Commission de l’UA, commission qui reste une institution politique, en osant se prononcer sur une décision de la Cour de justice de l’UA.



Pour la FIDHOP, Si M. MAHAMAT pensait apporter un soutien à M. Alassane OUATTARA et à son régime, en lui témoignant peut-être de la reconnaissance pour sa récente élection, il devrait plutôt savoir que par cette sortie hasardeuse, il discrédite et ridiculise plutôt toute l’Union Africaine, en compromettant sérieusement l’élection présidentielle prochaine en Côte d’Ivoire.



La FIDHOP condamne donc, avec force, cette déclaration du président de la Commission de l’Union Africaine.



La FIDHOP prend l’opinion nationale et internationale à témoin, en désignant d’emblée l’Union Africaine pour responsable des violences qui pourraient survenir en Côte d’Ivoire du fait de cette CEI contrôlée par le Président du RHDP et Chef de l’Etat Alassane OUATTARA.



Fait à PARIS, le 20 Août 2019



Dr BOGA SAKO GERVAIS

Président-Fondateur de la FIDHOP





*Enseignant-Chercheur à l'Université

*Expert et Consultant en Droits de l'Homme et Résolution de conflits

*Ex-Membre de la Commission Nationale des Droits de l'Homme de

Côte d'Ivoire (CNDHCI)

*Président-Fondateur de la Fondation Ivoirienne

pour les Droits de l'Homme et la Vie Politique (FIDHOP)

*Ecrivain-Essayiste

www.fidhop.com // bogasako@yahoo.fr // Facebook: Droits De l'Homme CI.