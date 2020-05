POURQUOI L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE EST-ELLE FALSIFIÉE?

Pour toute femme ou pour tout homme noir(e) qui entre en contact avec sa véritable histoire, il ne peut au départ qu’être bouleversé, choqué, de découvrir qui il est réellement. Le choc de la civilisation égyptienne, de la civilisation carthaginoise, des empires de la boucle du Niger ou de la civilisation Shona au Zimbabwe, du royaume du Bénin ou de l’empire Kongo, de la civilisation Swahili ou Ashanti, du Maroc impérial et de la civilisation maure en Espagne, des civilisations noires de l’Amérique d’avant Christophe Colomb ou des premières civilisations d’Asie etc… On passe de surprises en surprises, et on ne peut que se demander avec stupeur et incompréhension pourquoi…au nom de quoi a-t-on été privé de la connaissance de ce passé glorieux ? Pourquoi les Occidentaux – car c’est d’eux dont il s’agit – nous ont-ils volé notre mémoire et nos ancêtres ?



Il faut savoir que la falsification de l’histoire africaine a commencé à l’occasion de la traite négrière européenne. Quand les Européens sont arrivés en Afrique pour débuter leurs 400 ans d’actions terroristes, ils connaissaient déjà bien les Africains. Nous avions pendant 781 ans, occupé l’Espagne, le Portugal et la Sicile à travers les Noirs berbères du Maghreb dits Maures ou Sarrasins. Et ce sont nos ancêtres qui avec les Arabes, ont bâti la civilisation la plus importante dans une Europe enfoncée dans la pauvreté et l’arriération du Moyen Âge.



Voilà l’image que les Européens avaient des Noirs en arrivant en Afrique



La civilisation maure en Espagne et au Portugal est à l’origine de la renaissance européenne. C’est elle qui a sorti l’Europe de son état semi barbare du Moyen-Âge



Lorsque les portugais posèrent les pieds dans une Afrique qui était certainement le continent le plus riche au monde, les Maures étaient presque vaincus en Europe. Les Européens savaient donc à travers cette belle civilisation que nous avions laissée quelles étaient nos capacités. Ils avaient eu l’occasion de confirmer notre haute intelligence en voyant et en décrivant les magnifiques civilisations qu’ils trouvèrent en Afrique et qu’ils allaient détruire. L’infériorité de l’homme noir ne reposait donc – du point de vue européen – sur aucun fait historique. Tout le mythe de l’homme noir inférieur et sans civilisation a par conséquent été inventé de toutes pièces.



En réalité c’est l’esclavage qui a engendré le racisme. Fuyant les Nord Africains – noirs et blancs – mieux armés, les Européens se tournèrent vers l’Afrique subsaharienne sans défense, qui était idéalement placée pour servir leurs projets esclavagistes en Amérique. Mais comment allait-on justifier aux yeux du monde la mort directe et indirecte et la déportation de 400 à 600 millions de personnes ? On ne pouvait pas décemment dire que ceux-là qu’on mettait en esclavage s’habillaient de soie et de velours et savaient administrer de brillants empires. Non, il fallait que ce soit des sous-hommes, des dégénérés pour que tous ceux qui seraient impliqués dans le plus grand crime de tous les temps, soient confortés dans le fait qu’ils ne violaient pas les lois de l’humanité et puissent donner libre cours à leurs instincts meurtriers. C’est ainsi que le Noir inférieur et illogique est né.



Détruire l’image d’un peuple est préalable à son génocide. Ce préalable fut employé dans tous les génocides de l’histoire. Pour faire accepter la disparition d’un peuple, vous devez d’abord le tuer culturellement et moralement. On ne commet pas un génocide sur un peuple qui a de la valeur. L’histoire des Africains a donc été détruite d’abord pour justifier l’esclavage.



Notre culture devint par conséquent du folklore, nos langues des dialectes, nos rois des sanguinaires vendeurs d’esclaves, notre religion ancestrale de la sorcellerie ou du paganisme. Tous les récits sur nos civilisations et tous les travaux qui s’orientaient à en restaurer la mémoire furent marginalisés.



Mais c’est à la veille de la colonisation que la plus grave falsification de notre histoire fut menée : le blanchiment de la civilisation égyptienne. Il y avait au milieu du 19 siècle un regain pour la civilisation pharaonique dont les hiéroglyphes venaient d’être déchiffrés. Mais l’objectif affichée de la colonisation étant la mission civilisatrice sur les peuples sauvages, on ne pouvait pas dire qu’on allait civiliser les civilisateurs de l’humanité, ceux qui avaient érigé la plus importante civilisation de l’antiquité, la civilisation la plus déterminante de l’histoire humaine. L’égyptologie occidentale est donc née pour minimiser et blanchir la civilisation égyptienne.