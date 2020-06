PARIS - Rassemblement pour Adama Traoré : le discours puissant d'Aïssa Maïga

C'était l'un des temps forts du rassemblement pour Adama Traoré, ce jeune homme noir de 24 ans mort en 2016 lors d'une interpellation. L'actrice Aïssa Maïga, qui a dénoncé le racisme du cinéma français dans le livre Noire n'est pas mon métier et lors de la dernière cérémonie des César, a pris la parole mardi soir, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour prévenir qu'elle ne laisserait "tranquille" ni le cinéma français, ni la justice française."Je suis fière d’être ici, aux côtés d’Assa [Traoré, la sœur d'Adama Traoré, NDLR] et de toutes les familles victimes de la brutalité policière en France. Je suis là en mémoire de tous ceux - la liste est trop longue - qui ont subi ces violences et qui l’ont payé de leur vie", dit-elle avant d'ajouter que la lutte qu'elle mène contre le racisme dans le milieu de la culture "est le même combat":