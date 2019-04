PARIS - RÉUNION PRÉPARATOIRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DE L’UNION DES JOURNALISTES IVOIRIENS EN FRANCE

Date: 07/04/2019

Lieu: Salle AGECA



À la majorité des personnes présentes, les points de l’ordre du jour soumis et adopté ont été les suivants :

1 - Informations et révisions des statuts

2 - Mise en place du comité adh’oc

3 - Divers



Prévue initialement à 14h00, la réunion préparatoire de l’assemblée générale élective de l’Union des Journalistes ivoiriens en France a véritablement commencé à 16h 42mn.

Après les informations, la révision des statuts a fait l’objet de plusieurs échanges constructifs parfois vifs pour enfin adopter les changements suivants :



En son article 2 : BUT



À la majorité des membres, le premier énoncé des objectifs a été modifié.

Ainsi, l’objectif de l’UJIF est de :

Œuvrer à l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres.

Soutenir l’effort de modernisation de la profession.

De même, le paragraphe 3 qui détaille les éléments à prendre en compte pour moderniser la profession a été récrit en ses termes :

Soutenir l’effort de modernisation de la profession à travers :

1 - La collecte de fonds

2 - La formation et le perfectionnement des journalistes ivoiriens

Le partenariat exclusif avec l’UNJCI établi dans un contexte précis au moment de la création de l’UJIF, n’est plus d’actualité.

Cependant, toute forme de collaboration avec une structure désignée ou approchée par le bureau exécutif se fera sous forme de partenariat.



Sur l’article 3 portant sur le siège social



Des changements importants obtenus après vote de l’assemblée par la majorité des membres, il a été décidé de domicilier l’association en dehors de l’adresse personnelle du président ou d’un membre.



À l’article 6 portant sur la composition de l’association



Membres actifs

- Est désormais membre actif

Toute personne ivoirienne titulaire d’une carte de presse Française ou Ivoirienne en cours de validité.

Toute personne détenant une attestation de travail dûment signée par sa rédaction.

- Est désormais membre assimilé

Toute personne exerçant le métier de photographe reporter d’image

Toute personne exerçant le métier de reporter caméra

Toute personne exerçant le métier de caricaturiste

Ces personnes citées plus haut sont au sein de l’association des électeurs mais ne sont pas éligibles.



À l’article 7 des présents statuts, Admission et adhésion



À la majorité les membres présents ont voté le droit d’adhésion à 50 Euros et la cotisation annuelle à 50 Euros.



Le second point de l’ordre du jour portant sur la mise en place du comité Ad ’hoc a permis de désigner les personnes dont les noms suivent comme membres du comité

1 - Tidiane Oula

2 - Eden Bégé

3 - Tibet Kipré

Les 3 personnes volontaires pour faire partie de ce comité, auront pour mission :

- De recueillir les candidatures

- D’arrêter la liste définitive

- D’organiser l’assemblée générale élective

- De recevoir et échanger avec les candidats retenus pour mieux préparer la période de campagne et l’AG élective.



La réunion préparatoire de l’Assemblée générale élective a pris fin aux environs de 19h 23mn.



Le secrétaire de séance

Charles BILE Assini