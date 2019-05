PARIS - NÉCROLOGIE - Si Patricia Patty nous était contée...

Le visage est peut-être peu connu pour les personnes vivant en Côte d'Ivoire, mais pour les Ivoiriens de la diaspora, Patty était une icône.

De par sa silhouette impressionnante, elle attirait le regard et quel contraste avec la voix fluette en sortait. Quelle timidité, quelle candeur, pour cette géante! Patty était une lionne, une fois décidée elle s'engageait sans calcul ni fioritures. N'avait elle pas bloqué associée en cela à l'intraitable Prisca Digbeu le salon du chocolat à Paris pour montrer les atrocités commises par le régime? N'assurait elle pas la sécurité des manifestants même à la Haye?



Patty était ubiquitaire, partout à la fois, à la Haye, à Paris à Abidjan partout pour les besoins de la Libération du président Gbagbo et de la Côte d'Ivoire. Elle n'était pas que présente dans les manifestations, elle était aussi énormément altruiste, présente pour l'autre avec les mots qu'il fallait. Prévenante, délicate et attentionnée.



C'était une grande sensible la Aka Miezan, un gros coeur d'artichaut. De ce fait, elle n'avait pas supporté le départ de Bernice Nina. Elle répétait en boucle les mêmes paroles «Mon Zélément, m'a abandonnée, elle m'a fait ça». Elle l'avait aimée Bernie et elle ne s'était jamais remise de son décès.



C'est donc une immense combattante, une grande dame qui vient de nous quitter tragiquement dans les bras de sa fille. Patty tu es une lionne, une lionne ne meurt pas elle dort. Je ne te pleurerai pas, on a trop versé de larmes pour ton Zélément, d'ailleurs tu n'es pas morte, tu dors.



Aurevoir Combattante...



Wazi Guipié