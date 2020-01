PARIS - LE DÉPARTEMENT DE KANI RECONNAISANT ENVERS SES CADRES

Pour Mme Nahiman Méité, présidente du comité d'organisation, l'Union des Kanigans résidant en France (UKAEF), a pour vocation de fédérer tous les filles et fils du département pour des échanges fructueux en vue du développement de leur région. Une voie suivie par M. Méité Bayanga (coordinateur de la dite union), qui souhaite que UKAEF joue un rôle prépondérant dans l'apport de la diaspora dans le développement du worodougou et du pays. Ce qui a fait dire à M. Yaya Méité (co-parrain de la cérémonie) "que les objectifs de l'union sont clairs et très louables ).



À la suite de celui-ci, M. Aly Koné (Kani Label et co-parrain) a dit la geste de "ses aînés" Bouaké Fofana ( D.G. Sicogi ) et Bouake Méité ( D.G. Sotra). Dans un discours plein de lyrisme, rappelant les épopées des griots mandingues, M. Aly Koné a retracé les parcours professionnels des deux cadres et la générosité dont ils font montre à l'endroit de tous et particulièrement des jeunes dont ils constituent "un exemple à suivre". Il recommandera à ses frères et soeurs unis au sein de l'UKAEF d'activer "nos forces, capitaliser nos acquis en tant que diaspora".