Ouattara prête serment, l'opposition muselée

"On part à cette investiture dans un contexte de régression démocratique. Et c'est bien dommage", regrette le journaliste et analyste André Sylver Konan. Pour lui, ces chiffres illustrent l'affaiblissement de la démocratie ivoirienne.Cette investiture, qui devrait être une fête de la démocratie pour tous les Ivoiriens, s'annonce donc plutôt comme un sujet de tension.Les populations proches de l'opposition ne se sentent pas concernées par cette prestation de serment."Pour moi l'investiture d'Alassane Dramane Ouattara est un non événement", estime ainsi Marie Noëlle Houlé, membre du bureau politique du PDCI."Nous ne nous reconnaissons pas dans cette forfaiture. Actuellement, nous sommes dans une situation de ni paix ni guerre. Malheureusement, nous continuons de comptabiliser le nombre d'enlèvements de jeunes proches de l'opposition."Les arrestations de partisans de l'opposition sont restées jusqu'à ce jour sans suite judiciaire. L'opposition dénonce des procédures politiques et une justice aux ordres.