Objectif 2020 : la CEDEAO court vers la monnaie unique

Alassane Ouattara, Nana Akufo-Ado, Mahamadou Issoufou, Muhummadu Buhari, respectivement président de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Niger et du Nigeria, tiendront ce mercredi 21 février à Accra un « task force présidentielle » pour adopter une nouvelle feuille de route en vue d’accélérer le processus de création de la monnaie unique de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest).Selon ECONEWS, le bulletin de veille informationnelle sur les politiques économiques, les rencontres d’Accra, examineront la mise en œuvre du programme de la monnaie unique dont les travaux ont débuté les 17, 18 et 19 janvier derniers sur la réalisation de la nomenclature du projet.Cette rencontre de haut niveau fait suite aux recommandations de la dernière réunion tenue le 24 octobre dernier à Niamey au Niger.Outre les quatre chefs d’Etats et leurs ministres en charge des questions économiques ce sont environs une quarantaine d’experts régionaux qui sont investis dans les travaux devant conduire à la création de la monnaie unique et d’y lever toutes les contraintes.