OURAGAHIO : Le nouveau chef de village de Kpapékou investi.

La loi portant statut des Rois et Chefs tradidionnels de Côte d'Ivoire stipule en son article 3 aliena 2 que les chefs de village sont désignés suivant les US et coutumes de la communauté dont ils sont issus. C'est en vertu de cette disposition réglementaire que les chefs des familles de Dayoropa, Gbélépa, Mobile, Bossué et Magrou, dans le village de Kpapékou, ont porté leur choix sur Gnagno Kadji Adolph. C'est ce dernier qui a été investi dans ses fonctions par l'autorité administrative départementale de Gagnoa. C'était le samedi, 27 juillet dernier à Kpapékou en présence des ministres Désirée Anne Ouloto et Aimée Zébéyoux.