“Nous allons déloger la France du Sahel…et de l’Afrique en général”, Kemi Seba répond à Macron

Depuis la déclaration du président français Emmanuel Macron au sommet de l’OTAN en début de semaine sur le maintien ou non de l’opération Barkhane au Sahel, les langues se délient de plus en plus sur la présence des troupes françaises en Afrique. Connu pour sa position anti-politique française en Afrique, le président de l’ONG Urgences Panafricanistes Kemi Seba, est monté au créneau. Il entend déloger la France du Sahel et de l’Afrique en général.





Lire la suite Le lundi 16 décembre 2019, les chefs d’Etat du G5 Sahel répondront à l’invitation du président francisais Emmanuel Macron à Pau. Confirmée par le président en exercice du G5 Sahel Roch Kabore, la présence des cinq dirigeants africains sera effective pour “parler franchement des différentes questions qui se posent aujourd’hui dans la lutte contre le terrorisme.

