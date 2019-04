Notre-Dame de Paris : les réactions de tristesse et de solidarité affluent du continent africain

« Tristesse », « catastrophe », « incrédulité » : d'Abidjan, de Dakar, du Caire, ou encore du Vatican, les réactions internationales, et notamment africaines, se sont multipliées dès lundi soir après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris.



« Un des plus grands symboles de la France, Notre-Dame, est en proie aux flammes depuis plusieurs heures. Au nom du Sénégal, j’exprime toute notre solidarité à la France et à toute la communauté chrétienne à travers le monde », a affirmé lundi 15 avril le président sénégalais, Macky Sall, sur son compte Twitter.



Ravagée lundi soir par un incendie, apparemment accidentel, Notre-Dame de Paris a été défigurée mais ne s’est pas totalement effondrée grâce à l’intervention des pompiers qui ont sauvé la structure de l’édifice, que le président français Emmanuel Macron a promis de « rebâtir ». « Le pire a été évité même si la bataille n’est pas encore totalement gagnée », a déclaré le chef de l’État sur le parvis de l’édifice sinistré.

La structure de Notre-Dame « est sauvée et préservée », ont annoncé tard dans la soirée les pompiers. Mais la flèche qui surplombait ce joyau gothique, monument le plus visité d’Europe, et ses vitraux centenaires, n’ont pas [résisté aux flammes.



« Solidarité »



L’incendie a provoqué une onde de choc internationale et de nombreux témoignages de soutien. « J’exprime notre solidarité avec la France et toute la communauté chrétienne », a déclaré le président ivoirien Alassane Ouattara.

