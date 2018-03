Nicolas Sarkozy entame son 2e jour de garde à vue, mais a pu dormir chez lui

Placé en garde à vue ce mardi 20 mars dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a pu passer chez lui dans la nuit.Mardi soir, à minuit, un journaliste de l'AFP a aperçu la voiture de l'ancien président sortant du parking des locaux de police sans voir si ce dernier était à l'intérieur. BFMTV assure de son côté que Sarkozy en a bien profité pour quitter les locaux de l'institution, accompagné de deux escortes.Images à l'appui, la chaîne d'information montre que l'ex-chef d'État était à son domicile dans le 16e arrondissement dans la nuit et en est reparti vers 7h30 ce mercredi 21 mars, direction les locaux de la police judiciaire pour un deuxième jour de garde à vue.Cette première audition de l'ancien chef de l'Etat dans ce dossier tentaculaire sur lequel les juges enquêtent depuis cinq ans avait démarré mardi à 08H00 dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) à Nanterre (Hauts-de-Seine).A l'issue de cette garde à vue, susceptible de durer jusqu'à 48 heures, Nicolas Sarkozy peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen ou convoqué ultérieurement.Entendu lui aussi dès mardi matin, mais sous le statut de "suspect libre", le député européen Brice Hortefeux, un très proche qui fut ministre de l'Intérieur pendant le quinquennat Sarkozy (2007-2012), a pour sa part quitté les locaux de l'OCLCIFF, à l'arrière d'une berline noire aux vitres teintées, peu avant 23H30. Dans la foulée, il s'est exprimé sur Twitter: "Témoignant lors d'une audition libre, les précisions apportées doivent permettre de clore une succession d'erreurs et de mensonges".