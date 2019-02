Le LOSC est l’équipe « sensation » de la Ligue 1 Conforama cette saison. Après avoir arraché son maintien l’an passé à quelques journées de la fin, les Dogues squattent le podium depuis le début de cet exercice, et comptent bien conserver leur place jusqu’au mois de mai grâce à leur meilleur joueur, Nicolas Pépé.

Ce dimanche, José Mourinho était aux premières loges dans le Stade Pierre Mauroy, pour assister à la rencontre de la 25ème journée de Ligue 1 entre le Lille OSC et le Montpellier Hérault SC. L’entraîneur portugais, qui a de très bonnes relations avec Luis Campos et Marc Ingla, les deux dirigeants nordistes, est venu en tant qu’invité pour donner son avis sur le club du Nord de la France, deuxième du championnat e. Si l’affiche s’avérait alléchante, entre les Dogues (5 victoires d’affilée) et les Pailladins (5 matchs consécutifs sans défaite), les 22 acteurs se sont neutralisés pour le plus grand malheur du public.

Toutefois, le Special One a trouvé quelques points positifs, comme il l’a expliqué à la fin du match. « Avec Luis Campos (le directeur sportif du LOSC, ndlr), nous sommes amis. Nous avons travaillé au Real Madrid et je connais des garçons portugais du staff de Christophe (Galtier, ndlr). J’ai aussi une bonne relation avec lui. Je l’ai connu quand nous nous sommes joués entre Saint-Etienne et Manchester United en Ligue Europa (en 2017). Après cela, nous avons gardé une bonne relation. Je viens aussi pour connaitre le club, regarder cette équipe sensation du championnat. Elle est 2ème, elle joue pour aller chercher la Ligue des Champions. C’est incroyable avec ces jeunes joueurs ».

Dans cette rencontre, José Mourinho a probablement apprécié les efforts du meilleur buteur du LOSC, à savoir Nicolas Pépé. Âgé de 23 ans, l’ailier ivoirien à la délicieuse patte gauche brille depuis le début de la saison. Leader offensif de Lille, l’ancien Angevin a déjà inscrit 16 buts et délivré 10 passes décisives en 25 matchs de Ligue 1. En clair, il est décisif toutes les 90 minutes. Sur son côté droit, il fait vivre un véritable calvaire à ses adversaires, grâce à ses dribbles déroutants et ses crochets dévastateurs, à tel point qu’il offre une belle concurrence à Kylian Mbappé pour remporter le trophée de meilleur buteur de la Ligue 1. Forcément, la deuxième place lilloise est en grande partie due à Nicolas Pépé, le leader de l’attaque de Christophe Galtier. Mais à ses côtés, l’Ivoirien peut compter sur des joueurs de qualité avec Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba ou la révélation portugaise Rafael Leao. Ce quatuor offensif fait des merveilles malgré leur jeune âge et pourrait bien arracher la Ligue des Champions à la fin de la saison, même si l’OL n’est qu’à quatre points.

Ce week-end, face à Strasbourg, le LOSC aura une nouvelle opportunité de prendre les trois points et de continuer sa très belle série d’invincibilité. Les Dogues, deuxièmes, ont alors leur destin entre leurs mains pour arracher une place en LDC à la fin de la saison, que ce soit en tant que dauphin voire sur la troisième place du podium. Et forcément, tout le peuple du Stade Pierre Mauroy compte sur l’homme providentiel, Nicolas Pépé.