Mythes et réalité du déluge

Quelle part de réalité y a-t-il derrière le récit du Déluge contenu dans la Bible ? Rappelons les « faits » : Dieu, mécontent de la conduite des hommes, décide de les éliminer. Il sauvera uniquement Noé - homme juste et surtout fidèle à Dieu. Il lui demande de construire un bateau (une arche), dans laquelle il embarquera un couple de chaque animal, ainsi que ses fils et leurs femmes. Puis Dieu provoque une pluie incessante qui va inonder la Terre entière, noyer hommes et animaux, sauf ceux montés à bord de l'arche, qui seront chargés de reconstruire une nouvelle civilisation.Aujourd'hui, seuls quelques chrétiens fondamentalistes continuent à croire en la réalité de l'épisode de l'arche de Noé. Mais pour les scientifiques et exégètes, restait à savoir quand cet épisode a été rédigé et s'il existe néanmoins, derrière la légende, une part de vérité historique.