Municipales en Côte d'Ivoire : le PDCI dénonce des tentatives de déstabilisation

A l’approche des élections municipales et régionales du 13 octobre prochain, les divisions internes au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) entre partisans et opposants au parti unifié du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ne cessent de miner l’ancien parti unique.En début de semaine, l'ancien président Henri Konan Bédié, président du PDCI, avait convoqué des membres de sa formation politique investis candidats par les deux partis et leur avait demandé de choisir leur camp.Si la majorité de ces convoqués a confirmé porter les couleurs du PDCI pour le futur scrutin, le secrétaire exécutif Maurice Kakou Guikahué a tout de même dénoncé « des tracasseries qui violent constamment les dispositions de la Constitution ».« Il est également apparu qu'il s'agit d'une tentative de débauchage de nos cadres à travers le chantage, a-t-il déclaré. Nous observons curieusement des inspections ciblées dans les municipalités tenues par les cadres du PDCI-RDA [Rassemblement démocratique africain] candidats à leur propre succession ».