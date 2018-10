Municipales 2018/Le candidat Siandou Fofana s’aligne sur la décision d’annulation du scrutin à Port-Bouët

Nguettia Marcel, directeur de campagne du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Siandou Fofana, a indiqué mardi que son candidat s'aligne sur la décision de la Commission électorale indépendante (CEI) d'annuler, "pour cause de vandalisme", les élections municipales du 13 octobre dans la commune de Port-Bouët, .



Bien que mécontent de la décision d'annulation des élections par la CEI, parce que vainqueur à ce scrutin avec plus de 65 % des voix exprimées, le directeur de campagne a affirmé que le candidat du RHDP se tient prêt à reprendre ces élections et à les gagner. " Même si nous reprenons ces élections 10 fois, nous les gagnerons 10 fois", a-t-il insisté.



Selon M.Guettia la principale responsable de l'invalidité de ce scrutin, est la Présidente de la CEI1 de la commune qui a été prise de fragrant délit de fraude, et à empêcher certaines localités de voter ou ont voté tardivement. Quant aux actes de vandalisme, le porte- parole du candidat Siandou Fofana, attribue ces actions à son adversaire du PDCI.



Il a enfin appelé les populations au calme et à vigilance tout en restant mobilisés pour gagner définitivement cette élection.



Le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Dr Emmou Sylvestre a pour sa part annoncé qu'il allait fait un recours contre l'annulation de ce scrutin, relève-t-on.



AIP