Monnaie unique de la CEDEAO : la Côte d’Ivoire respecte déjà tous les critères de convergence (Alassane Ouattara)

Le Président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré mardi à Accra au Ghana que son pays respecte déjà tous les critères de convergence vers une monnaie unique de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).« En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, notre pays respecte déjà tous les critères de convergence, qu’ils soient prioritaires ou secondaires », a-t-il annoncé à sa descente d’avion dans le pays où il doit prendre part à une rencontre des chefs d’Etat de la sous-région sur le programme d’une monnaie unique.Il estime également que « toute chose qui fait qu’en 2019 la Côte d’Ivoire sera totalement conforme aux objectifs fixés ».Une Réunion du Groupe de Travail Présidentiel de la CEDEAO s’ouvre ce mercredi 21 février 2018, à Accra. La rencontre regroupera non seulement les Chefs d’Etat de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Niger et Nigéria, mais également ceux de la Guinée (invité en raison du poids économique de son pays) et du Togo (qui préside la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO).