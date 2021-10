Mon adresse à l'historien Laurent GBAGBO

Cher AÎNÉ, bon RETOUR, sur la terre qui t'a vu NAÎTRE, après 10 ans dans les GEÔLES de l'Occident.Pendant ton absence, sache qu'une NOUVELLE AFRIQUE est née.D'une part il ya les PANAFRICANISTES radicaux et mieux, il y a les KAMITES qui prônent la RENAISSANCE AFRICAINE dans toute sa PLÉNITUDE.Les kamites ont BALAYÉ tout ce qui est christianisme, islam et autres pour RESTAURER la SPIRITUALITÉ AFRICAINE, mère de la SCIENCE MODERNE.En tant qu'HISTORIEN, tu es sensé CONNAÎTRE la VÉRITABLE Histoire de l'Afrique que l'école COLONIALE à bien voulu nous CACHER afin de mieux ABRUTIR notre peuple.Les œuvres du Professeur Cheikh Anta DIOP, j'en suis CERTAIN, n'ont pas échappé à ta SOIF d'historien chercheur.L'Afrique a CHANGÉ cher AÎNÉ et tu n'as pas le droit d'ignorer cet ASPECT fondamental qui doit NOURRIR ta VISION d'homme d'État.Le CHRISTIANISME, CATHOLIQUE ou EVANGELIQUE sont OBSOLÈTES car ces ENTITÉS sont des ARMES stratégiques de L'IMPÉRIALISME.À suivre...Je viens en Paix.