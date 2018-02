Mobilisation pour l’ancien président ivoirien : La trouvaille des pro-Gbagbo à Paris

Cette trouvaille, c’est « Sois à l'heure Gbagbo ». De fait, c’est une montre à l’effigie de l’ex-président ivoirien, qui sera mise en vente, le samedi 3 mars 2018, lors d’une cérémonie, à Paris. Le mardi 20 février 2018, le Secrétaire national (Sn) à la Communication et au marketing politique du Front populaire ivoirien (Fpi-camp Sangaré), Claude Koudou, vivant à Paris, « vendait » encore, sur sa page facebook, cette cérémonie. « Compatriote, combattant, résistant, démocrate, sois à l'heure Gbagbo. Le samedi 3 mars 2018 à 14 précises, viens voir ta montre pour te mettre à l'heure qui va sonner. Lieu : 6, Avenue Maurice Ravel Paris 12 ; À Pte de Vincennes, prendre Tram, Direction Pont du Garigliano et descendre à Montempoivre (2ème arrêt). Invités : Ambassadeur R. Koudou Kessié et ministre Clotilde Ohouochi », a-t-il lancé un nouvel appel.Le samedi 17 février 2018, ce pro-Gbagbo expliquait, sur sa page facebook, l’intérêt d’un tel marketing politique. « Soyons à l'heure Gbagbo. C'est la prouesse d'une horlogerie Suisse qui nous accompagne dans l'immortalisation de l'image du grand combattant Gbagbo. Les pièces de cette montre sont propres à ce fabricant. Elle n'est pas un gadget. Elle est résistante à l'eau et durable comme le combattant Gbagbo l'est à toutes les bourrasques. En achetant cette belle montre, je me mets à l'heure du combattant, à l'heure de l'pomme. J'aide ainsi son parti et contribue à faire aboutir la lutte. Il n'y a pas de prétexte à s'en priver. Tout le monde peut l'acquérir avec les différentes modalités étudiées », indiquait Claude Doudou.