Minneapolis. Ce que l’on sait de Derek Chauvin, le policier inculpé pour le meurtre de George Floyd

De nouveaux heurts ont éclaté et des couvre-feux ont été imposés dans la nuit de samedi à dimanche à Minneapolis et dans plusieurs autres villes américaines comme Los Angeles et Atlanta. La colère reste immense après la mort d’un homme noir, George Floyd, violemment plaqué et maintenu au sol lors d’une interpellation, lundi. Que sait-on du policier blanc, Derek Chauvin, à l’origine de ce décès qui ravive les plaies raciales de l’Amérique?Il a été inculpé pour meurtre « au troisième degré »Âgé de 44 ans, Derek Chauvin est officier de police depuis 2001. Il est à l’origine de la mort de George Floyd, un Noir américain décédé lors de son interpellation le 25 mai, à Minneapolis, dans le Minnesota. Sur une vidéo de l’interpellation, difficilement soutenable, on le voit violemment plaquer au sol George Floyd, lequel supplie à plusieurs reprises : S’il vous plaît, s’il vous plaît, je ne peux pas respirer (« Please, I can’t breathe »). Mais le policier ne bouge pas. Et le corps de George Floyd finit par s’immobiliser.Selon le New York Times qui s’est procuré l’acte d’accusation, Derek Chauvin a gardé son genou sur le cou de George Floyd durant 8 minutes et 46 secondes, dont près de trois minutes après que la victime a perdu connaissance.La municipalité a, dès mardi, licencié Derek Chauvin ainsi que trois autres policiers. La mort de George Floyd a ravivé le sentiment d’impunité dont bénéficient les policiers.Vendredi, Derek Chauvin a été arrêté et inculpé pour meurtre au troisième degré (ce qui implique qu’il n’avait pas l’intention de tuer) et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Derek Chauvin encourt jusqu’à 35 ans de prison. Les trois autres policiers ont également été arrêtés et inculpés.Nous avons des preuves, nous avons la vidéo du citoyen, l’horrible, l’horrifique, la terrible chose que nous avons vu encore et encore diffusée, nous avons la caméra du policier, les témoignages de témoins, a déclaré Mike Freeman, le procureur du comté de Hennepin.Toutefois, comme l’indique franceinfo.tv , l’autopsie de la victime démontre que la mort de George Floyd serait « probablement » le résultat de différents facteurs, parmi lesquels, outre la technique d’interpellation, des « pathologies sous-jacentes », comme de l’hypertension et une maladie qui touche les artères coronaires, et enfin une «potentielle » présence de stupéfiants dans son organisme.