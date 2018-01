Migrants : deux femmes meurent en Méditerranée, de nombreux disparus

Deux femmes sont mortes et de nombreuses personnes sont portées disparues et « présumées noyées », ont annoncé samedi 27 janvier SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF). Les associations sont parvenues à sauver 83 migrants lors d’une opération en Méditerranée.« Journée tragique en Méditerranée. L’Aquarius (bateau affrété par SOS Méditerranée) a été mobilisé pour le sauvetage d’un canot pneumatique dégonflé », annonce l’association de sauvetage en mer sur Twitter.