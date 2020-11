Message à KEMI SEBA : "L'IVOIRITÉ n'a jamais été une loi en Côte d'Ivoire, par contre LA CARTE DE SÉJOUR l'a été avec Monsieur Alassane Dramane Ouattara'

🇨🇮KEMI SEBA - IVOIRITÉ - BÉDIÉ



Je viens de lire la vidéo de Kemi Seba.

C'est dommage qu'il ait développé son idée sur L'IVOIRITÉ comme jamais , même au marché GOURO, derrière des piments et des aubergines, une femme qui n'est pas allée à l'école ne ferait un tel développement. Il accuse de façon platonique le Président BÉDIÉ d'avoir fait mauvais usage de l'IVOIRITÉ, sans mentionner en une seule seconde par quel procédé . Sans aucune preuve, sans aucune expression du Président BÉDIÉ , faisant des gens du Nord , des gens exclus par L'IVOIRITÉ. En science ça s'appelle de l'affirmation gratuite. Faute scientifique très énorme. Il sait de quoi je parle. Son observation directe en Côte d'Ivoire sur la crise sociopolitique, qui dure depuis des décennies est étriquée, tronquée et truquée seulement au niveau de son intervention sur L'IVOIRITÉ. En outre, j'ai échangé avec un journaliste blanc français la semaine dernière dans un restaurant de la place, il a eu la même réaction sur L'IVOIRITÉ, sans pouvoir évoquer un seul mot du Président BÉDIÉ capable de rendre solide sa réaction insensée.



L'IVOIRITÉ n'a jamais été une loi en Côte d'Ivoire, par contre LA CARTE DE SÉJOUR l'a été avec Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Si certains parents béninois de Kemi Seba ont fui la Côte d'Ivoire, comme il le dit, c'est à cause de la carte de séjour instaurée par Monsieur Alassane Ouattara, et non à cause de l'IVOIRITÉ, dont il connaît bien le fond à la base, avant d'être manipulée par Monsieur Alassane par BROUTAGE POLITIQUE , dans l'optique de profiter du soutien politique des frères et sœurs du Nord de notre pays. Dîtes à Kemi Seba de revenir reprendre son enquête sur L'IVOIRITÉ, celle là est NULLE et sans effet productif. Je fais court, car je suis préoccupé et occupé à ramener l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire MON PAYS, chose que je ne ferais pas au BENIN, ni en France, parce que je suis IVOIRIEN, c'est mon seul PAYS et ma seule nationalité.



C'est vrai qu'il est beau avec une belle voix de slameur , qui sait placer les mots pour se faire applaudir , mais son enquête sur L'IVOIRITÉ est VIDE d'eau fraîche, comme un canari béninois percé. Abat le broutage Politique !

Vive L'IVOIRITÉ ! Vive la culture IVOIRIENNE ! Vive la Côte d'Ivoire UNE et INDIVISIBLE !



Gala KOLEB

Écrivain engagé

Auteur de Broutage Politique