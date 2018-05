Mamadou Touré à la rentrée politique de « Action Prado » : « L’héritage qu’Alassane Ouattara veut nous laisser, c’est la paix »

Après la rentrée politique de la jeunesse unie pour la nouvelle Côte d’Ivoire (JUNCI) en avril dernier, c’est au tour de « Action Prado » de suivre la dynamique. La cérémonie a eu lieu samedi 19 Mai à Yopougon. Ce, en présence de Mamadou Touré, Secrétaire général délégué du RDR. Mamadou Touré a expliqué longuement le sens du combat d’Alassane Ouattara. « C’est une chance pour la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara. Ses actions ont été saluées par la communauté internationale. L’héritage qu’Alassane Ouattara veut nous laisser, c’est la paix », a-t-il déclaré. Poursuivant, il a fait savoir que les enjeux pour les prochains mois est la révision de la liste électorale. A cet effet, le porte-parole du parti au pouvoir a profité pour mettre en mission les membres des coordinations du mouvement de soutien « Action Prado ».



Il a indiqué aux nouveaux majeurs le pouvoir dont ils disposent en allant s’inscrire sur la liste électorale. « Vous inscrire sur la liste électorale, c’est vous approprier votre destin. C’est avoir le pouvoir. Si vous n’êtes pas sur la liste électorale, vous n’avez aucun pouvoir. Votre pouvoir commence par votre inscription sur la liste électorale », a-t-il tenté de convaincre avant de les exhorter à s’organiser à participer massivement au processus de révision de la liste électorale. Toujours face aux jeunes, Mamadou Touré les a instruire sur leur lutte. « Vos aînés se sont battus pour que Alassane Ouattara soit président de la République sans même croire à son combat. Ils ont démontré que le chef de l’Etat est le meilleur.





Quant à la nouvelle génération, votre combat doit aider à poursuivre l’action d’Alassane Ouattara. Vous n’avez pas le droit de laisser des gens continuer de se présenter comme une alternative crédible », a galvanisé Mamadou Touré. Après lui, Souleymane Touré, conseiller technique du Premier ministre a invité la jeunesse ivoirienne dans son ensemble à ne pas douter d’Alassane Ouattara et du gouvernement dirigé par Amadou GON Coulibaly. « Qui pouvait croire que la Côte d’Ivoire pouvait avoir un 3ème pont ? Qui pouvait croire que la Côte d’Ivoire allait disposer d’une autoroute, d’un second barrage, etc ? Ne doutez jamais d’Alassane Ouattara. Suivons-le il ne nous décevra pas », a fait observer Souleymane Touré.



