MÉDIAS : CHANGEMENT DE DIRECTION À LA TÊTE DE L’AGENCE DE PRESSE PANAFRICAINE AFRICAN DAILY VOICE

« M. Toussaint Alain, en raison de la perte de confiance des investisseurs, ne poursuivra pas ses fonctions de rédacteur en chef et de directeur de publication de l’agence ; M. Nacer Arji, occupera désormais ce poste, il est donc le nouveau Rédacteur-en-Chef et de Directeur de Publication », peut-on lire dans le communiqué officiel d’African Daily VoicePour des raisons d’ordres techniques, le site et les réseaux sociaux de l’Agence ont été changés et corrigés, c’est pourquoi tous les fidèles abandonnés de l’Agence devront désormais se référer vers le site, africandailyvoice.news.Le rendez-vous étant donc pris avec les fidèles lecteurs d’ADV sur le nouveau site, il importe de préciser, dès lors, que c’est le Consortium PPA, Panafrican press Agency qui est désormais en charge de l’Agence.