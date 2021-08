MALI - LA PAIX RÉGNERA SUR L'EMPIRE...

Nyanfèn jugu ani Nyanfèn nyuman, Aw bèe lajèlen ka hakè to !

(Je présente mes Salutations bienheureuses et mes Excuses aux Bons et aux Mauvais Esprits, ici présents, et charriant Bonnes choses et Nocivité...)

----------------------------------------------

Avant l'Entrée fracassante de l'Islam arabe et la pénétration coloniale au Mali, il y'avait des Empires sur nos terres, les plus puissants de l'humanité.

Aujourd'hui, après 1000 ans de pratiques aliénantes, le Mali devenu ce Micro-État-Fictif AllahouhAkbarisé & Démoncrachisé est le plus faible et le plus humilié de l'humanité, avec un Ministère Bidon dédié aux Cultes Étrangers. Ce Ministre des Affaires Musulmanes & Chrétiennes a prononcé un discours offensant, au siège du Haut Conseil Islamique. Un discours qui a fait déborder le Vase. Ce Ministre a systématiquement et toujours refusé notre invitation au DJÎBÔN, pas 1 sou ni un bout de papier pour soutenir les Traditionalistes, et voilà qu'il ose proclamer que : "...Le Mali République islamique...".



Là, TROP c'est TROP «Djon'maâya Kèlè Ban'mandi» disent nos Ancêtres...

Un proverbe Bamanan résume bien la chose à faire au Mali et ailleurs dans nos micros-Enclos coloniaux : « Quand le claquement des mains ne produit plus la bonne mélodie dansante, on arrête tout et on recommence ».



Ce recommencement est le Retour à nos Institutions Traditionnelles (rois, empereurs, Kômôtikiw, DjamanaTikiw, Mansaw, Faamaw)...

Nos devons retourner immédiatement à ça, puisque les TRAÎTRES internes ont encore les institutions néocoloniales entre les mains. C'est toujours derrières ces institutions néocoloniales bidons que les Grands Fauves se camouflent pour commettre leurs crimes en Afrique...



L'AFRIQUE EST ORPHELINE DE LEADERSHIP PATRIOTIQUE !



Revenons à notre Royauté et à notre Tradition Spirituelle Ancestrales.

On a rien à perdre !

On a un Pays et la Liberté à gagner !!

L'Empire retrouvera sa Dignité, sa Prospérité et sa Stabilité !!!

---

En nos Ancêtres, nous avons confiance. Réveille-toi Afrique - Redeviens ce que tu es !!!

-----------------------------

Le Vénérable Kombo

Kôrêdjo-Missa DOUMBIA - Traditionaliste-Moderne de Haut degré et fier AMONISTE

---

« - Il n’y a pas de Vérité supérieure à celle dite dans le MAÂYA BLÔN.

- Honneur et Fidélité à nos Ancêtres bienveillants.

- Rigueur et Fermeté contre nos Adversaires et nos Ennemis...»