« M. Gbagbo recevra ses documents », rassure le gouvernement ivoirien

« Notre Chancellerie (Bruxelles) nous a informé de la demande de passeport par Gbagbo et le dossier est en cours de Traitement. Gbagbo est un ivoirien comme tout autre Ivoirien, il recevra ses documents...C'est normal. Aussi, les services compétents ont reçu la demande d'un certificat de nationalité et d'un casier judiciaire et il les aura après le traitement », a promis, ce mercredi 29 juillet 2020, le porte-parole du gouvernement Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Communication et des Médias.