Lutte contre le terrorisme « Nous allons vaincre car Dieu est avec nous » (Eminence Philipe Cardinal Ouédraogo)

«La nouvelle évangélisation et le développement humain intégral dans l’église famille de Dieu en Afrique de l’Ouest », sous ce thème s’est ouverte la 3e Assemblée plénière des évêques de la Conférence épiscopale régionale de l’Afrique de l’Ouest (RECOWA-CERAO) le mardi 14 mai 2019 à Ouagadougou. Cadre de réflexion de l’église catholique dans son approche d’évangélisation, cette rencontre constitue un temps de partage d’expériences afin de faire face aux attaques terroristes sur les édifices religieux et les fidèles.Environ 150 évêques venus de 16 pays que sont, le Bénin, le Sénégal, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Ghana, le Nigéria, le Togo, le Mali, la Guinée-Bissau, la Sierra-Léone, la Gambie, le Liberia, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Niger et bien entendu le Burkina Faso, prennent part, une semaine durant à 3e Assemblée plénière RECOWA-CERAO. « La nouvelle évangélisation et le développement humain intégral dans l’église famille de Dieu en Afrique de l’Ouest », est le thème sur lequel ils devraient se pencher. Autrement, comment l’église famille de Dieu en Afrique occidentale pourrait-elle contribuer à éradiquer des maux qui minent les sociétés (terrorisme, l’incivisme, l’intolérance, l’immigration etc.) et promouvoir un développement intégral qui prend en compte la personne humaine et sa dignité ? Les hommes de Dieu devraient, au sortir de leur conclave, trouver une réponse adéquate à cette question brulante d’actualité au Burkina.Selon le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Monseigneur Paul Ouédraogo, il s’agira de décliner des voies et moyens qui permettront à une nouvelle évangélisation afin d’aller vers les périphéries de l’existence humaine dans une Afrique en proie à la pauvreté, à l’extrémisme violent, au conflit intercommunautaire, à la dégradation de son environnement, à l’immigration et au défi sécuritaire.