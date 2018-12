Liberté provisoire de Gbagbo et Blé Goudé : pas de décision de la CPI avant mi-janvier 2019

La chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI) ne prendra pas de décision sur la mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé avant mi-janvier 2019.Poursuivis par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité lors de la crise post-électorale en Côte d’Ivoire fin 2010-début 2011, les deux anciens hommes forts d’Abidjan devront patienter, tout comme leurs partisans qui avaient jubilé le 14 décembre dernier, croyant à une rumeur faisant état de la remise en liberté de l’ancien président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse.Les juges de la CPI n’ont, à ce jour, toujours pas fait connaître leur décision, et ne reprendront leurs travaux que le 7 janvier prochain, pour se réunir à la mi-janvier. En attendant, les avocats de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo s’activent pour trouver des résidences d’habitations pour leurs clients à Bruxelles, la Belgique ayant été choisie pour les accueillir.