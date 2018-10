Les supporters de Laurent Gbagbo suivent son procès avec attention

Qu’ils donnent de la voix à La Haye, devant la CPI, ou qu’ils se réunissent dans quelques lieux privés ou publics d’Abidjan, les partisans de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé suivent les audiences qui doivent décider du sort de leur champion.L’audience venait à peine d’être levée lorsqu’un partisan de l’ancien président ivoirien a crié depuis la galerie vitrée attenante à la salle d’audience : « Libérez Laurent Gbagbo, libérez Charles Blé Goudé ». S’en sont suivis cris et applaudissements.Le rappel à l’ordre de responsables de la Cour n’y a pas changé grand-chose. La salle toute entière a alors salué bruyamment l’ancien homme fort d’Abidjan, qui, tout sourire, a répondu par un signe de la main.Ses partisans étaient arrivés tôt le matin. Pour beaucoup, en provenance de France. Des soutiens, qui, avant l’audience, avaient manifesté devant la prison où il est détenu et ce, malgré la pluie et le froid. Pas un problème pour Audrey qui a maintenant l’habitude : « Même la neige, tout et tout. Depuis huit ans, ce n’est rien pour nous. Je viens depuis 2011 à La Haye. On est là. Moi je venais deux fois par semaine ». Des militants qui ont même appelé en chanson à la libération de l’ancien président ivoirien : « Il n’a rien fait, Gbagbo… ».