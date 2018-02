Les poupées sexuelles ou quand l’industrie du X va trop loin

Les poupées sexuelles représentent une réalité dérangeante : penser la sexualité comme un objet de consommation. Et, en proposant des expériences toujours plus immersives, grâce à l’intelligence artificielle (IA) et aux objets connectés, les fabricants se heurtent à des questions d’éthique et à des polémiques de plus en plus virulentes. D’autant que la législation demeure floue quant à la conception de ces mannequins en silicone. Le vide juridique est encore plus béant concernant les poupées sexuelles qui ressemblent à des personnes, voire à des personnalités (au Japon, un modèle «Scarlett Johansson» a déjà été créé par un particulier). Une «objectification» du corps féminin que dénoncent nombre d’associations, de psychologues et d’universitaires. De là à garantir l’extinction de ces jouets sexuels 2.0 ?«Poupées sexuelles». Si leur nom semble explicite, leurs usages diffèrent selon les consommateurs. Les uns comblent la baisse du nombre de rapports sexuels dans un couple, les autres pallient une timidité maladive et paralysante, quand d’autres, encore, remplissent un vide, plus qu'assouvissent un besoin sexuel… Et l’intelligence artificielle de démultiplier encore ces relations entre hommes et objets sexuels. Car il est loin le temps des poupées gonflables disgracieuses. Désormais, les mannequins en silicone, troublants de réalisme, sont modulables à l’infini.Libre à chaque utilisateur de choisir la couleur des cheveux, du vernis, la taille des seins, la forme du vagin… Résultat ? Les poupées livrées arborent souvent des attributs démesurés. «La grande blonde aux yeux bleus et à forte poitrine, reste le modèle le plus demandé», confiait Matt Mac Mullen, fondateur de Real Doll, au Monde en juillet dernier. Une hyper-sexualisation qui, à l’ère de Photoshop et d’Instagram, contribue un peu plus encore à «instrumentaliser le corps de la femme», déplore Nathalie Parein, psychologue et sexologue.