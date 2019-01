Les chefs d’Etat africains appelés à mettre fin au pacte colonial occidental qui a vidé le continent de toutes ses richesses, a déclaré l’ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo, mardi à Niamey, lors d’une conférence de presse.“Nous avons souffert pendant quatre siècles de la traite négrière, qui a vidé le continent de près de cent millions d’hommes, de femmes et d’enfants, on nous a opposé les uns aux autres”, a-t-il précisé.M. Soglo a estimé que l’Afrique devait disposer de sa monnaie commune, et a appelé à la formation d’une armée fédérale qui puisse faire face aux différentes situations d’insécurité dans nos pays. Car on ne peut pas dépendre des occidentaux pour protéger nos foyers, a-t-il souligné.