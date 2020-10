Les Shebabs en passe de prendre le contrôle des élections à Mogadiscio

Communiqué de presse

5 octobre 2020



Le gouvernement et le President sortant somalien Farmaajo tentent de confisquer les élections législatives et présidentielles en Somalie.

En voulant imposer un suffrage censitaire exigeant que chaque candidat député, qui auront à élire le President, paye 20.000 $ pour se présenter, le President Farmaajo ouvre la porte aux Shebabs , à la corruption endémique et au chantage dans notre pays.

La communauté internationale et les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ne peuvent plus ignorer ce risque vital de voir s’installer le terrorisme à la tête du pays.

Les nations qui veulent la paix et la normalisation doivent maintenant assumer leurs responsabilités en refusant ce hold up démocratique. Personne ne pourra dire » Nous ne savions pas ».

Abshir Aden Ferro, Président de l’Alliance pour le Futur et candidat à l’élection présidentielle de février prochain, a proposé un plan garantissant une élection présidentielle sans corruption et permettant de construire très vite un nouvel avenir en Somalie en barrant la route aux Shebabs.



Abshir Aden Ferro

President de l’Alliance pour le Futur Candidat à l’élection présidentielle