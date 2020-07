Les Africains sont-ils Champions du Monde de l'idiotie ? Evangile selon Saint Pougala.

Il y a un domaine où personne ne peut nous battre, c'est dans le secteur très select de la connerie et de l'idiotie.



Il suffit de voir sur les réseaux sociaux combien en langue française écrivent les conneries du genre : "dieu est aux commandes" ou "Jesus a un plan pour toi".



Si vous tombez sur de pareils écrits, c'est bien nous les noirs.



Une fois que les parents ont été abrutis par le colon, les enfants ont naturellement suivi dans la connerie. Et il n'y a plus de réunion familiale sans la connerie au programme de remercier un Dieu qui n'existe pas, de demander le soutien d'un Jesus qui n'a jamais existé.



Vous vouez des adultes n'avoir aucune capacité d'intelligence de se demander, si tout cela était vrai, est-ce qu'un colon prédateur qui n'atait là que pour nous reduire en esclavage lui aurait parlé de Jesus ou d'un Dieu qui donnerait tout gratuitement ?



Et nous voilà, dedans comme des mouches, à prier, à remercier Jesus, un blanc, sans nous poser aucune question, si les blancs auraient fait la même chose si un tel Jesus était Noir.



Pendant que les autres utilisent les réseaux sociaux pour parler de semi-conducteurs, de micro-chips, de lancement de nouveaux satellites artificiels de télécommunication, nous remplissons les églises et prier pour tout avoir sans rien faire.



On n'est pas très fort en connerie ?



Nous devons tenir bon pour que ce championnat là reste solidement entre nos mains. Le championnat de la connerie et de l'idiotie.



Amen



Evangile selon Saint Pougala.



Genève, le 06/01/2017

(évangile republié le 21 juillet 2020)