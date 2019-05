Le taekwondo, une passion grandissante en Côte d’Ivoire

Sur le bord du tapis, l’entraîneur Jean-Kévin Lélou est à fond. Son protégé d’à peine 10 ans donne absolument tout : des coups de pieds au casque et des coups de poings sur le plastron toujours précédés du fameux kiap. « On appelle, ça le kiap, le cri, explique Jean-Kévin. On relâche tout pour effrayer l’adversaire. Par exemple, mon petit qui est là est fan de foot mais il aime le taekwondo. Pourquoi ? Parce qu’il arrive à s’y exprimer ! »Dans la salle polyvalente de Treichville à Abidjan, les jeunes ne veulent pas devenir les futurs Didier Drogba ou Nicolas Pépé, mais plutôt suivre la trace des grandes stars du taekwondo ivoirien, les deux médaillés olympiques en 2016 : Ruth Gbagbi et Cheick Cissé. Christopher Agbidi, 17 ans, est l’un d’entre eux. « Je me suis beaucoup entraîné et je pense que je peux aller plus loin. Je veux réussir à réaliser mes rêves. Je peux y parvenir. Je peux voyager comme Cheick Sallah et même faire mieux que lui. »Lors de cette compétition amateurs, les médaillés d’or sont choisis pour affronter les meilleurs taekwondo-in du pays et peut-être faire partie de l’équipe nationale de jeunes. Le tout sous l’œil aguerri de Jean-Luc Ayewouadan, arbitre national. « Notre objectif est d’amener beaucoup d’athlètes sur le plan international et de préparer déjà la relève. Il ne faut pas que le train soit arrêté au milieu du chemin. Nous avons déjà pas mal d’athlètes de haut-niveau qui sont déjà prêts. Et je vous dis que la relève est déjà assurée. »