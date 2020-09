Le rôle du christianisme dans la colonisation

Pour les Blancs, c’était une chose normale et nécessaire de considérer leurs victimes noires comme des sous-hommes. D’ailleurs, cette vidéo en est la preuve !Peu de Noirs voulaient être convertis. Il fallait donc le leur forcer en recourant à la flagellation. De plus, il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l’évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c’était convaincre les Africains qu’ils devaient renoncer à leur croyance, oublier leurs ancêtres, et rejeter les structures profondes de leur culture.Les missionnaires pensaient être les seuls à pouvoir sortir les Africains de leur médiocrité spirituelle. À de rares exceptions, ils étaient beaucoup plus intéressés par l’or, le diamant, l’ivoire et par les terres à conquérir que par l’homme Africain.Après de modestes débuts, les missions d’Afrique ont pu à juste titre se vanter d’un grand succès. Le christianisme était largement accueilli. Les missions ont été considérées comme la porte ouverte sur un plus vaste monde, notamment par l’éducation qu’elle dispensait.Pour certains historiens, toute l’action des missionnaires en Afrique faisait intégralement partie de la colonisation. Ces rapports entre les églises et les colons, entre la bible et le fusil si l’on peut dire, se sont poursuivis pendant toute la période coloniale. Cependant, les missionnaires aggravèrent les contradictions à l’intérieur de la société coloniale. D’un côté, ils prêchaient l’égalité, alors qu’eux-mêmes pratiquaient la discrimination dans une société coloniale profondément raciste. En d’autres termes, ils ont en quelque sorte participé à l’avènement du racisme.