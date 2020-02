Le retour en Côte d'Ivoire de Gbagbo et Blé Goudé en discussion devant la CPI

L'audience de ce 6 février devant la Cour pénale internationale (CPI) était déterminante, puisqu’elle va permettre de savoir si Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent retourner en Côte d’Ivoire.De nombreux cadres du Front populaire ivoirien (FPI) ont fait le déplacement ainsi que plusieurs personnalités politiques. Parmi elles, on trouve Henri Dacoury-Tabley, l’ancien gouverneur de Banque centrale des États de l'Afrique de l’Ouest (BCEAO) ou encore Bernard Houdin, le conseiller diplomatique de Laurent Gbagbo. Mais aussi Pascal Affi N’Guessan, l’ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, qui tente ces dernières semaines de se rapprocher des partisans de l'ancien président.Costume sombre, écharpe bleue autour du cou, Laurent Gbagbo était cette fois-ci assis aux côtés de ses avocats et non dans le box des accusés. La Cour pénale internationale a entendu les arguments de chaque partie.