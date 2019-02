Le président ivoirien, Alassane Ouattara, n'exclut pas un troisième mandat

En route vers un troisième mandat ? Après avoir longtemps laissé planer le doute sur son intention de briguer un troisème mandat en 2020, le président ivoirien, Alassane Ouattara, élu pour la première fois en 2011, semble avoir avancé dans sa réflexion : "Je peux me représenter si je le souhaite. C'est une nouvelle Constitution (depuis 2016). Tous les avis juridiques que j'ai consultés me confirment. Je donnerai ma réponse en 2020. Je peux prendre une décision jusqu'au 28 juillet 2020", a-t-il déclaré, lundi 11 février, au micro de Radio France International.Il a par ailleurs avancé "un bilan inattaquable" avec un fort taux de croissance et de faibles taux d'inflation, d'endettement public, de déficit budgétaire.En fin de journée, le sous-secrétaire d'État américain aux Affaires politiques, David Hale, en déplacement en Côte d'Ivoire, a rappelé qu'Alassane Ouattara avait en août 2018 "appelé à une transition du leadership vers une nouvelle génération". "Je pense que c'est une déclaration louable", a souligné le responsable américain qui a ensuite évoqué Franklin D. Roosevelt, "président vénéré de notre pays élu pour un quatrième mandat (1944)."