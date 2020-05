Le pangolin, ni aliment, ni médicament mais régulateur de l’écosystème

Son odorat aiguisé l’aide à trouver des proies sur ses terrains de chasse préférés : les termitières, les excréments d'éléphant, les feuilles à terre, les bases de troncs, les herbes et les buissons. Pour les chasser, il fouille le sol et le gratte avec ses longues griffes incurvées, casse les fourmilières ou arrache l’écorce des arbres pour dénicher les termites. Le pangolin permet donc de réguler la population de fourmis et de termites dans les forêts tropicales et dans les savanes.



Le fait de fouiller et de gratter le sol, le pangolin éparpille les produits contenant une fraction de l’azote sous forme organique qui offre l’avantage d’une fourniture par minéralisation lente et progressive au sol et aux arbres de la forêt. Ces produits contiennent également du carbone organique qui est une source de nourriture pour les microorganismes du sol. Ainsi, le fait de chercher sa ration, le pangolin favorise l’activité microbienne du sol et permet de reconstituer le stock de matière organique du sol pour compenser sa minéralisation annuelle.



Des chercheurs néerlandais ont observé l'évolution de la présence de tiques dans une vingtaine de forêts tropicales. D’après les recherches, plus les pangolins sont nombreux dans un milieu, moins les tiques sont porteuses de bactéries. Cela peut aller jusqu'à vingt fois moins, selon les zones étudiées. Le pangolin contribue ainsi largement à limiter la propagation de la maladie. Il peut donc apparaître d'une grande utilité dans la lutte contre la prolifération des bactéries qui détruisent à la fois les autres animaux et les feuilles des arbres.



Chaque pangolin est le destructeur de quelques millions de fourmis par an, particulièrement nuisibles, et de quelques millions de termines et volatiles le plus souvent maladroits ou malades. Dans l’équilibre de l’écosystème, il participe donc tout naturellement à la lutte pour la vie et à l’élimination des faibles.