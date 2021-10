Le panafricanisme, un concept qui mobilise

La création du PPA-CI et le discours que l'ancien président ivoirien a prononcé dimanche, à la clôture du Congrès constitutif de son nouveau parti, montre un changement de cap dans la politique de l’ex-pensionnaire de la CPI. Changement de cap qu'explique Sylvain Nguessan, analyste politique ivoirien : "Les médias et certains ont présenté Laurent Gbagbo comme un 'ivoiritaire', un homme qui n’aime pas les étrangers même si on pourrait retrouver chez certains de ses lieutenants des éléments de discours allant dans ce sens. En adoptant cette nouvelle posture, Laurent Gbagbo entend se donner une nouvelle image, celle d’un homme qui n’a rien contre les étrangers, qui prône plutôt le rassemblement des peuples africains.""Il faut que les Etats africains s’unissent !", insiste désormais Laurent Gbagbo. L'unité de l'Afrique est une préoccupation qui a guidé l'action des pères fondateurs du panafricanisme, au début du XXe siècle, dans les milieux intellectuels afro-américains et antillais.Mais ce panafricanisme tant rêvé est devenu aujourd'hui un simple slogan pour séduire les masses, estime l'historien camerounais Raymond Eballe :"C’est devenu un slogan soit pour s’attirer la sympathie de leur population soit celle d’une frange de la population africaine. Cela a été le cas avec Mouammar Kadhafi, avec Alpha Condé et Idriss Déby. Aujourd’hui, c’est un concept creux à travers lequel certains Africains rêvent."