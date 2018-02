Le "nouveau journalisme" des médias sociaux a créé des tribunes aux terroristes

Intervenant lors des travaux de l’atelier d’échange sur la contribution des médias dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent, ces experts ont mis à l’accent, à ce titre, sur l’apport de l’émergence de ce qui est appelé "journalisme citoyen", dans l'apologie des actes terroristes et dans la propagation des idéologies radicales, "à travers les s blogs, des p’tits blogueurs et autres nouveau acteurs du journalisme des médias sociaux".L’exercice de ce "nouveau journalisme" qui échappe à l’éthique et aux règles du journalisme professionnel est "devenu un support gratuit aux groupes terroristes pour médiatiser leurs activités criminelles", a soutenu un expert de l’unité de fusion et de liaison (UFL), basé à Alger.Il a fait état, dans ce sens, des contenus véhiculant la pensée radicale et les idées extrémistes, tout en tirant profit de ces nouveaux supports offerts par les médias sociaux, signalant, au passage, l'existence de blogs "créés à des fins politiques".De son coté, le journaliste mauritanien, Ahmed Salem Ould Mochtar, a mis en garde quant à l’exploitation de ces nouveaux formes de journalisme à travers les réseaux sociaux, notant que "des blogs créés au cours de conflits politiques ou autres pourraient se joindre à l’apologie" des actes terroristes et du discours extrémiste violent.Il a mis en relief, dans ce sillage, l’expérience de la corporation médiatique de son pays face aux tentatives de manipulation à travers les réseaux sociaux.L’expert algérien en communication, Labri Bouinoune, a appelé à "l’intensification" de la recherche et des études autour des nouveaux médias, favorisés par une "grande transition numérique".Il a exposé, à ce titre, les multiples pratiques des groupes extrémistes marquant la nouvelle ère informationnelle observée dans les différents réseaux sociaux. Selon lui, ces criminels "oeuvrent à se placer d’avantage" à travers des médias conçus "anarchiquement".