Le mouvement Ziguehi de Côte d'Ivoire choisit Alassane Ouattara

Le "Mouvement des Ziguehi pour le RHDP (Mozi-Rhdp)", voici la denomination de cette organisation qui regroupe plusieurs anciens et actuels du mouvement Ziguehi de Côte d'Ivoire. Ce mouvement a procédé ce jeudi 20 aout au lancement officiel au Club municipal d'Adjamé.



En effet, selon les membres de ce mouvement, “pour sa première grande activité, le Mozi-Rhdp a décidé d'apporter son soutien au président de la République SEM Alassane Ouattara qui est le candidat du RHDP, pour le gros travail abattu en Côte d'Ivoire en dix ans de pouvoir.”



Pour M.Touré Aboubacar dit Chris Becker, Président du MOZI-RHDP, le président Alassane, est le candidat idéal à cette élection présidentielle d'octobre 2020.

"Le Mozi-RHDP qui vient de naitre ce jour vient apporter sa pierre à l'édifice d'une élection apaisée tout en contribuant au développement économique et à la paix durable en Côte d'Ivoire en soutenant la candidature du président de la République", a justifié le président Chris Becker.



Pour le choix du candidat Alassane Ouattara, le président du Mozi-Rhdp justifie cela par “la croissance économique, l'instauration de la sécurité en Côte d'Ivoire et de réalisation de nombreuses infrastructures de développement qui ont permis à notre pays de renaître avec son rayonnement d'antan, seulement en 10 ans de gouvernance.”

À l'occasion de son lancement, ce mouvement a reçu le soutien de plusieurs personnalités du RHDP dont Watchard Kedjebo (ex-membre de la galaxie patriotique) et bien d'autres noms qui ont encouragé les Ziguehi “pour ce choix judicieux qu'ils viennent de faire.” Plusieurs anciens Ziguehi étaient présents pour prendre part à la cérémonie.



Jose Teti, Correspondant permanent à AbIdjan