Le mal-être spirituel des Noirs : L’essai de Tiburce Koffi adapté au Théâtre

Quatre ans après avoir quitté l’Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle (Insaac), Tiburce Koffi, écrivain émérite, s’y est rendu samedi 7 avril. Non pas en tant que directeur général de cette école des arts qu’il a quitté en 2014, mais pour voir un de ses textes adapté au théâtre. La mise en scène de Souleymane Sow de son essai ‘’Le mal-être spirituel des Noirs’’, est partie d’une idée originale du comédien Landry Amon. C’est d’ailleurs lui qui a interprété le texte sous forme de monologue. Landry Amon est resté fidèle à l’idéologie de l’auteur. Que pouvait-il faire d’autre tant le contenu est clair et direct. Tiburce Koffi appelle un chat, un chat. Et Landry Amon a représenté un chat, comme un chat. ‘’Agonie’’, c’est le titre qu’il a trouvé pour cette adaptation, parle de religion. La sensibilité du sujet n’a pas échappé à l’affectivité du comédien.Le comédien est entré à fond dans son personnage. Agonisant davantage à chaque thème évoqué : la paresse, la cupidité, l’insalubrité, la naïveté et la servilité. Il a constaté avec l’auteur et à travers un jeu impeccable qu’en « Afrique, plus le temps avance, plus les choses se dégradent ». Sur scène, Landry Amon dénonce et fustige l’islam et le christianisme. Il rappelle que les livres saints de ces religions « importées » acceptent l’esclavage et que c’est sur cette base que les arabes ont soumis les Africains à 14 siècles de sujétion et 4 siècles de servitude (l’Occident). Face à ce hold-up spirituel, il ne dédouane pas des Africains qui ont été complice de la vente de leurs frères. Des renégats aussi coupables que les envahisseurs.