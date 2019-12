Le film Grande Pyramide K 2019 - Réalisateur Fehmi Krasniqi

Le réalisateur Fehmi Krasniqi est le gérant de la société 4D UNIVERS une entreprise qui évolue dans le secteur “Production de films institutionnels et publicitaires” . Mais il est également le dirigeant de 3D STUDIO EDA, celle-ci est dans le domaine des “activités spécialisées de design”Ce documentaire se veut de bouleverser notre vision du monde et remettre en cause toute l’histoire de l’humanité. L’auteur présente les difficultés de la science pour expliquer en détail le processus de construction concernant les pyramides.De ce fait, il met en avant les détails qui seraient selon lui négligés pas les égyptologues. En l’occurrence pourquoi les pierres granites sont parfaitement ajustées, comment des tunnels de 30 mètres sous terre peuvent-ils être parfaitement rectiligne sur une longueur de plus de 100 mètres.Mais également, comment se fait-il que des constantes universelles puissent être présentes partout dans la grande pyramide? Tel que pi et le nombre d’or.La Grande Pyramide K 2019 du réalisateur Fehmi Krasniqi est un documentaire scientifiquement étayé qui rassemble les pièces éparses de ce puzzle.Il ne laisse rien au hasard, et apporte des révélations totalement inédites qui lèvent enfin le voile sur le mystère de la construction de la Grande Pyramide de Khéops.Dans le documentaire La Grande Pyramide K 2019, de nombreux aspects, qualifiés de « détail » ont été plus ou moins volontairement laissés de côté par les experts de tous bords.Pourtant, c’est précisément le détail qui remet en question toute une théorie et oblige à s’interroger avec précision.Mais ce n’est pas tout !De ces documents découlent des éléments de réflexion extraordinaires qui nous obligent à repenser l’Histoire de l’humanité depuis 5000 ans, autrement. Radicalement autrement !Vous ne serez plus la même personne après avoir vu ce film.La Grande Pyramide K 2019, le documentaire.Afin de ne pas spoiler le documentaire, (toute la partie concernant le contenu du documentaire se situe en dessous de la vidéo)En effet beaucoup de personne ayant visionné ce documentaire, émettent un doute sur la véracité des faits. Dans un premier temps l’origine des Égyptiens, le documentaire avance l’hypothèse que les Égyptiens avaient la peau noire.Selon l’égyptologue Bénédicte Lhoyer, chargée de cours à l’École du Louvre, déclare:“Depuis plusieurs années, un discours africanocentriste s’est développé pour affirmer que le royaume d’Égypte était noir. Pour appuyer leur thèse, ceux qui la propagent assurent, par exemple, que les égyptologues blancs auraient brisé les nez des statues et des momies pour dissimuler le caractère épaté de ces derniers, preuve de l’origine africaine des Égyptiens."