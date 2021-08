Le dictionnaire de l'Histoire - Cham, malédiction de Cham

Le racisme à l'égard des noirs s'est développé à l'orée du Moyen Âge dans le monde arabo-musulman puis aux Amériques à partir du XVIIe siècle quand il s'est agi de justifier la traite négrière et l'esclavage et s'opposer aux abolitionnistes. Il s'est fondé sur l'interprétation biaisée d'un texte biblique, la malédiction de Cham.La Genèse, premier livre de la Bible, rapporte que Noé s'étant énivré, son troisième fils Cham se serait moqué de lui ; Noé aurait alors maudit Canaan, le plus jeune fils de Cham, en le vouant à devenir l'esclave de ses frères : « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères ! ». Le texte poursuit en décrivant comment Noé a réparti les nations de la Terre entre ses trois fils Sem, Japhet et Cham. Il ne fait à ce stade aucune allusion à la couleur de peau des uns et des autres. D'ailleurs, faut-il le préciser ? la Bible se montre plutôt flatteuse pour les noirs, par exemple dans le Cantique des Cantiques.Le préjugé de couleur attaché à la malédiction de Cham va naître tardivement de l'exégèse d'un Père de l'Église (dico), Origène (182-254). C'est lui qui postule que Cham devait être de couleur noire, d'après Catherine Coquery-Vidrovitch (Le Livre noir du colonialisme, Robert Laffont, 2003).