Le «devoir d'insurrection» est-il vraiment inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

Le devoir d’insurrection est inscrit dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793. Un texte qui n’a jamais été appliqué.Question posée par Alain le 10/12/2018Bonjour,Votre question a été reformulée, la voici en intégralité : «Bonjour, le «devoir d’insurrection» est-il vraiment inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen ? Merci.»Il y a tout d’abord une confusion dans l’intitulé de votre question entre deux textes distincts : la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen français de 1789.Après vérification, le devoir d’insurrection n’est inscrit dans aucun de ces deux textes, toujours en vigueur.